В Красноярске пьяный отец попал в ДТП с пятилетним сыном

В Красноярске дорожные полицейские задержали 33-летнего водителя. Он вез своего пятилетнего сына пьяным и попал в ДТП. Подробностями происшествия поделились в МВД по Красноярскому краю 26 мая.
Предварительно, нетрезвый мужчина за рулем «Тойоты» возвращался вместе с женой и ребенком из кафе. На улице Железнодорожников он врезался в автомобиль марки «Лисян».
В аварии пострадал мальчик, который сидел сзади без детского кресла и не был пристегнут ремнем. Ребенка доставили в больницу с места аварии, где ему оказали помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.
Отец пострадавшего дошкольника сразу признался, что употреблял алкоголь. Проверка подтвердила сильное опьянение.
На водителя составили протокол об административном правонарушении. На первый раз за пьяную езду ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.