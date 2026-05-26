За обстановкой в лесах Красноярского края следят более 180 видеокамер

В регионе до 181 камеры расширили сеть видеомониторинга «Лесохранитель».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае расширили сеть видеомониторинга «Лесохранитель» — теперь за обстановкой в тайге круглосуточно следят 181 камера. Каждое устройство делает оборот 360 градусов до восьми раз в час и автоматически фиксирует дым.

Контроль усилили по поручению губернатора Михаила Котюкова. За счет краевого бюджета Лесопожарный центр приобрел еще 11 устройств с комплектами оборудования.

— С начала года система видеомониторинга зафиксировала 233 дым-точки, из которых подтвердилась информация о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий, — говорит Виталий Простакишин, директор краевого Лесопожарного центра.

Благодаря камерам диспетчеры могут оперативно обрабатывать информацию и направлять ее в ближайшее лесопожарное подразделение.

Кроме того, за обстановкой в тайге следят БПЛА — в этом сезоне парк дронов увеличился до 81 аппарата.

