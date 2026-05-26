Белоруска сделала 2500 покупок на 40 000 рублей и может сесть в тюрьму на пять лет

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле белоруска сделала 2500 покупок на 40 000 рублей и может сесть в тюрьму на пять лет. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.

Фигуранткой уголовного дела стала гомельская соцработница. Гомельчанка ухаживала за пожилой матерью иностранца, нанявшего ее на работу и проживавшего за границей.

Летом 2024 года дома у подопечной соцработница взяла с тумбочки банковскую карту нанимателя и стала совершать покупки. Банковская карта была с бесконтактной оплатой, поэтому для покупок не нужен был ПИН-код.

В итоге за девять месяцев гомельчанка совершила свыше 2500 операций по украденной карте, потратив более 40 тысяч белорусских рублей. Женщина покупала продукты, вещи, лекарства в аптеках и ходила в кафе.

Владелец карты пропажу денег заметил не сразу, так как был за границей, но после обратился в милицию.

Еще за время допросов гомельчанка полностью возместила украденные деньги. Ей инкриминируют хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере (части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Беларуси). До суда она находится под личным поручительством.

