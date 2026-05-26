Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все кадеты, заболевшие норовирусом в Красноярске, выздоровели

Роспотребнадзор: все кадеты, заболевшие норовирусом в Красноярске, выздоровели.

КРАСНОЯРСК, 26 мая — РИА Новости. Учащиеся кадетского корпуса в Красноярске, заболевшие норовирусом, выздоровели, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

В середине мая ведомство сообщало о массовом заболевании учащихся кадетского корпуса в Красноярске, было зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус. Во вторник стало известно о 35 заболевших.

«В настоящее время все заболевшие дети уже здоровы… Во время расследования и до начала летних каникул ученики кадетского корпуса обучались в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Источником заражения, по предварительным итогам расследования управления Роспотребнадзора, стала сотрудница пищеблока, у которой была обнаружена РНК норовируса.