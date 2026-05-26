Устойчивую мобильную связь вернули селу Аян в Хабаровском крае

Жители села Аян в Аяно-Майском районе Хабаровского края зафиксировали значительное улучшение качества мобильной связи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее услуги связи были практически недоступны людям, но ситуацию удалось исправить после того, как на неё обратил внимание губернатор Дмитрий Демешин и потребовал в кратчайшие сроки исправить недоработки.
По информации пресс-службы администрации Аяно-Майского района региона, сейчас местные жители могут беспрепятственно входить в онлайн-банки и проводить платежи, пользоваться ресурсами социально значимых платформ, в том числе пользоваться порталом «Госуслуги», использовать электронную почту и многое другое.
В районной администрации отметили, что позитивные изменения связаны с рабочим визитом заместителя министра цифрового развития и связи Хабаровского края Павла Микитаса, который находился в муниципалитете несколько дней. Вместо долгих бюрократических согласований были применены оперативные меры.
— То, что люди заметили перемены, — результат, которого мы добивались. Непосредственно во время рабочего визита в село была организована предметная работа с операторами связи. Но хочу подчеркнуть: работа не заканчивается с моим отъездом. Я продолжаю держать процесс на контроле и координировать действия операторов и в дальнейшем, — сказал Павел Микитас.