В Хабаровском крае разрешили отстрел медведей у посёлков и кладбищ

Решение принято из-за угрозы жизни и здоровью жителей в нескольких районах края.

В Хабаровском крае в ряде муниципалитетов разрешили регулирование численности бурого медведя, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

Решения затрагивают сразу несколько территорий, где хищников фиксировали рядом с населёнными пунктами, кладбищами и садовыми товариществами.

Отстрел отдельных особей разрешён в Николаевском, Нанайском, Солнечном, Комсомольском, Советско-Гаванском муниципальных районах, а также в Амурском округе края.

В Николаевском районе регулирование численности коснётся угодья «Южный», расположенного рядом с посёлком Нижнее Пронге. В Нанайском районе — участка «Участок 1−1», закреплённого за местным райкоопом.

В Солнечном округе работы пройдут в угодье «Солнечное», примыкающем к посёлку Солнечный.

В Комсомольском районе предусмотрен отстрел двух особей бурого медведя в угодье «Комсомольское», расположенном рядом с городским кладбищем микрорайона «Старт» в Комсомольске-на-Амуре.

В Советско-Гаванском районе регулирование численности будет проводиться сразу на нескольких участках — в том числе рядом с кладбищами, СНТ «Строитель», посёлком Лососина и посёлком Гатка.

В Амурском округе планируется отстрел трёх особей в угодьях, прилегающих к селу Вознесенское.

Во всех случаях речь идёт о бурых медведях без указания пола и возраста (старше одного года), а в отдельных распоряжениях — старше пяти лет. Всего к регулированию численности предусмотрено несколько особей в зависимости от территории.

Работы будут проводиться в разные сроки с мая по июнь 2026 года. Используется охотничье огнестрельное оружие, добыча может быть использована для личного потребления охотниками, участвующими в регулировании численности.