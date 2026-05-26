Нижегородцы рассказали о планах на летний отпуск

Отпуск предстоящим летом запланировали 60% трудоустроенных жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по результатам проведенного с 11 по 20 мая 2026 года опроса экономически активного населения города.
Согласно статистике, 23% опрошенных планируют поездку по России, 20% проведут отпуск дома, а 11% отправятся на дачу или в деревню. Зарубежные туры выбрали только 6% нижегородцев. Исследование показало, что женщины чаще мужчин голосуют за внутренний туризм (28% против 18%), тогда как представители сильного пола чаще вовсе остаются без отдыха.
Аналитики также отметили возрастные и финансовые особенности: зумеры пропускают летний отдых чаще старшего поколения, а дачи и поездки по стране выбирают горожане старше 35 лет. Активнее всего летние отпуска планируют нижегородцы с доходом от 100 до 150 тысяч рублей в месяц (69%), при этом каждый десятый из них намерен улететь за границу.
