Полицейский рейд прошёл на ярмарочном комплексе в Аксайском районе

Об этом сообщили в пресс-службе донского Главка.

Сотрудники управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции провели профилактический рейд на территории ярмарки в Аксайском районе. Для наблюдения за обстановкой применялся беспилотный летательный аппарат, сообщили в пресс‑службе донского Главка.

В ходе мероприятия проверено 210 человек, из них 70 иностранцев. У семи иностранных граждан выявлены нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации — соответствующие материалы переданы в полицию для принятия процессуальных решений.

Параллельно Госавтоинспекция проверила 105 транспортных средств. Выявлено 16 нарушений ПДД, в том числе: эксплуатация автомобилей с техническими неисправностями, отсутствие ремней безопасности, отсутствие государственных регистрационных знаков, неуплата административных штрафов.

В двух случаях у водителей изъяты государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств.