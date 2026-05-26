Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Краснотурьинска предупредили о медведе в городе

На улицах Краснотурьинска (Свердловская область) замечен гуляющий медведь, о чем на своей странице во «ВКонтакте» предупредил глава муниципалитета Александр Устинов.

Источник: Коммерсантъ

Животное видели в районе Краснотурьинской городской больницы и стадиона «Маяк». Господин Устинов призвал воздержаться от посещения леса в этом районе и немедленно позвонить по номеру 112 в случае обнаружения медведя.

Он отметил, что реакция медведя на человека, в первую очередь, зависит от поведения самого человека. «При встрече с медведем не провоцируйте его криком и излишней суетой. Не надо бежать от зверя сломя голову или наоборот, приближаться к нему для эффектного фото», — сказал Александр Устинов.