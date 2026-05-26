Норовирус выявили у работника пищеблока кадетского корпуса в Красноярске

Управление Роспотребнадзора подвело предварительные итоги расследования случаев острой кишечной инфекции у учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя, зафиксированных 14−15 мая. Питание в учреждении с марта 2026 года предоставляет компания «Встреча ВК».
У одного из сотрудников кухни обнаружили РНК норовируса. Он стал вероятным источником заражения 35 воспитанников. Путь передачи — пищевые продукты, загрязнённые в процессе порционирования. Сейчас все заболевшие здоровы.
Во время проверки на пищеблоке нашли тараканов, отсутствие бактерицидного оборудования для холодных блюд, совместное хранение сырья и готовой продукции, отсутствие термометров в холодильниках и замораживание нереализованной выпечки и хлеба. На организатора питания составили протокол по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
На время расследования и до каникул кадеты учились дистанционно. После завершения проверки материалы передадут в правоохранительные органы.
