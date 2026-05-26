Екатеринбург идет к новому туристическому рекорду

Екатеринбург намерен побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Форукшина.
«За первый квартал Екатеринбург посетили 562 478 туристов. Прирост — порядка 55 тыс. Растем и можем побить новый рекорд. Турпоток держим на уровне», — отметила она. Представитель мэрии добавила, что в 2024 году город посетили 1,9 млн туристов, в 2025 — 2,2 млн.
Согласно исследованиям, которые провела мэрия города совместно с «Атомстройкомплексом», молодежь едет в столицу Урала прежде всего для гастрономического туризма. Молодые люди часто приезжают в Екатеринбург, чтобы посетить бары и рестораны. Аналитики пришли к выводу, что сильные стороны Екатеринбурга — жилищные условия, образовательные возможности и разнообразие досуга. Слабые стороны столицы Урала — экология и благоустройство городской среды.
ЕАН писал, что туристический сайт Екатеринбурга переведут на китайский язык в конце третьего квартала. Это связано с подготовкой к наплыву туристов из Китая.