Екатеринбург идет к новому туристическому рекорду

Согласно исследованиям, которые провела мэрия города совместно с «Атомстройкомплексом», молодежь едет в столицу Урала прежде всего для гастрономического туризма. Молодые люди часто приезжают в Екатеринбург, чтобы посетить бары и рестораны. Аналитики пришли к выводу, что сильные стороны Екатеринбурга — жилищные условия, образовательные возможности и разнообразие досуга. Слабые стороны столицы Урала — экология и благоустройство городской среды.