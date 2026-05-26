Разработана цифровая модель маршрута автозимника «Яна» на севере Якутии

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Ученые Арктического научно-исследовательского центра (АНИЦ) в Якутии разработают для республиканского предприятия «Дороги Арктики» цифровую модель маршрута автозимника «Яна» в рамках проекта «Восточный меридиан». Об этом сообщила ТАСС директор АНИЦ Надежда Красильникова.
Проект развития транспортной инфраструктуры центральной части Арктической зоны региона с выходом на Северный морской путь (СМП) «Восточный меридиан» реализуется на севере Якутии. Развитие инфраструктуры связано со строительством атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга и обеспечением потребностей недропользователей для реализации проектов Кючусского промышленного кластера.
«Ученые Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) в рамках гранта РНФ разработают цифровую модель и внедрят автоматизированную навигационную систему маршрута Тополиное — Прогноз — Батагай — Усть-Куйга для казенного предприятия “Дороги Арктики”, — рассказала Красильникова.
В соответствии с указом главы региона Айсена Николаева «Об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия)» поставлена задача обеспечить к 2030 году завершение первого этапа реализации проекта «Восточный меридиан» с обустройством автозимника продленного действия на участках автодороги регионального значения «Яна» общей протяженностью 884 км.
Как отмечают в АНИЦ, реализация проекта «Восточный меридиан» предполагает строительство и эксплуатацию автозимника продленного действия до 2030 года с дальнейшим строительством круглогодичной дороги (2031−2050 г.) по маршруту месторождение Прогноз — Батагай (Верхоянский район) — Усть-Куйга (Усть-Янский район) — Найба и Тикси (Булунский район).
«Прогнозный грузооборот морских портов СМП на территории Республики Саха (Якутия) составит 1 млн 22,5 тыс. т. Существующая перспективная горнопромышленная база по трассе “Восточный меридиан” оценивается в 5,2 трлн рублей. Стоимость строительства автозимника продленного действия, по предварительной оценке, составит 5,2 млрд рублей в ценах соответствующих лет, круглогодичной дороги — 120 млрд рублей с НДС в ценах соответствующих лет», — добавили в АНИЦ.
Важность проекта.
Как подчеркнула директор АНИЦ, развитие устойчивой наземной сети — одна из задач научного обеспечения для транспортной доступности Арктической зоны. Она уточнила, что ученые совместно с партнерами из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) приступят к проекту уже с 2026 года.
По ее словам, планируется наладить системы сбора, консолидации, обработки данных для мониторинга, контроля и прогнозирования функционирования автодороги в сезонном режиме для нужд оператора. «Это позволит, по нашему мнению, повысить надежность работы автозимников в зоне автомобильной дороги “Яна” в привязке к инвестиционным проектам и cеверному завозу, сформировать научные заделы для обоснования строительства и эксплуатации круглогодичной автодороги V категории», — добавила Красильникова.
Зимой в Якутии автозимники обеспечивают основную массу грузоперевозок. Как отметила научный руководитель проекта, профессор Надежда Филиппова, эксплуатация транспортной инфраструктуры в арктических районах Якутии характеризуется выраженной сезонной зависимостью, когда периодически эффективная транспортная коммуникация сменяется фактической изоляцией населенных пунктов и промышленных объектов. По ее словам, автозимники играют ключевую роль в обеспечении связности отдаленных населенных пунктов с крупными логистическими узлами для доставки жизненно важных грузов.
«При этом катастрофически не хватает вездеходов-амфибий. Наблюдается критическая недостаточность круглогодичной дорожной инфраструктуры с твердым покрытием и инновационных видов транспорта», — добавила Филиппова.