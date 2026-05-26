Фальков: российскую науку уважают в мире за сильные фундаментальные основания

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российскую науку во всем мире уважают прежде всего за сильные фундаментальные основания, а Российская академия наук играет ключевую роль в их развитии, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на общем собрании Российской академии наук.
«Российскую науку во всем мире уважают прежде всего за сильные фундаментальные основания. В этой связи хотелось бы отдельно подчеркнуть, за прошедший период мы обеспечили комплексную актуализацию программы фундаментальных научных исследований. Кстати сказать, благодаря тесному взаимодействию с РАН и поддержке главы государства и правительства удалось не только сохранить, но и немного увеличить уровень финансирования фундаментальных исследований в 2026 году в сравнении с предыдущим периодом», — сказал Фальков.
Министр также отметил интерес промышленности к проектам, которые связывают фундаментальную науку с практическими задачами. По его словам, за три года число запросов от предприятий выросло в 10 раз.
Фальков подчеркнул, что Минобрнауки и РАН продолжают совместную работу по настройке системы управления научно-технологическим развитием. Она касается в том числе экспертизы и оценки научной деятельности.
«Впереди у нас стратегическая сессия у председателя правительства о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием», — сказал Фальков.