«СВОя флешка»: новые творческие идеи по поддержке участников СВО и жителей Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Руководитель проекта «СВОя флешка» Наталья Горячева представила губернатору Михаилу Котюкову новые творческие идеи по поддержке участников СВО и жителей Донбасса.
Проект «СВОя флешка» реализуется в Красноярском крае с 2023 года с целью поддержки боевого духа участников СВО и мирного населения Новороссии. Артисты и музыканты записывают для бойцов аудиоспектакли, концерты, рассказы, радиопередачи, снимают видеоэкскурсии и видеофильмы. Деятели культуры и искусства Красноярского края создали две большие уникальные программы, которые были переданы бойцам на передовую и в госпитали на съемных носителях. Сейчас идет работа над созданием третьего плейлиста. В зону СВО флешки увозят военнослужащие, волонтеры, участники агитбригады «Всё для Победы».
«Пришло время масштабировать проект. Наши живые выступления очень ждут на Донбассе. Мы давали концерты и спектакли на сцене восстановленного земляками Червонопартизанского Дома культуры, мы были в других населенных пунктах и видим отклик людей. К нам готовы присоединиться музеи и библиотеки. Красноярские художники уже передали на Луганщину больше двухсот своих работ, и они вызывают там большой интерес», — рассказала Наталья Горячева.
Михаил Котюков поддержал идею проведения на берегах Енисея фестиваля творчества для ветеранов СВО, членов их семей, волонтеров, добровольческих объединений, а также других совместных культурных проектов коллективов Красноярского края, ЛНР и ДНР.
«Все профильные ведомства получат соответствующие поручения, в том числе оказать техническую поддержку для качественной записи проекта на накопители. Я знаю, что и на Донбассе готовы поддерживать предложения, которые послужат укреплению наших дружеских связей. Свяжусь с коллегами, чтобы артисты Красноярья могли выехать с гастролями в новые регионы России, а мы здесь готовы тепло встретить артистов и музыкантов Новороссии», — подчеркнул глава региона.