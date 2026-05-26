Зеленский возглавил комитет по экономике и стратегическому планированию в Иркутске

IrkutskMedia, 26 мая. В мэрии Иркутска произошли новые кадровые изменения. С 25 мая в администрации на должность первого заместителя мэра вышла Светлана Колотовкина, которая займется вопросами социальной политики, общественно-политическими отношениями, а также поддержкой участников СВО и их семей. Кроме того, заметителем мэра — председателем комитета по экономике и стратегическому планированию в администрации Иркутска назначен Денис Зеленский.
Как рассказал Денис Евгеньевич, трудовой стаж начал с работы в органах внутренних дел, затем 14 лет работал на различных должностях в прокуратуре: работал помощником прокурора в Усолье-Сибирском, заместителем прокурора Куйбышевского района Иркутска. После этого почти год трудился в ИЭСК на должности руководитель отдела по управлению собственностью и консолидации сетевых активов.
Напомним, ранее мэр Иркутска Руслан Болотов назначил ветерана СВО, кавалера ордена Мужества Евгения Косолапова своим советником. Глава города является наставником Евгения Косолапова в рамках региональной программы «Герои Приангарья».