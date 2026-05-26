В Ростове ремонт старых трамвайных путей обойдется дешевле строительства новых

В Ростове присоединение новых трамвайных путей оценили в 8,2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону присоединение новых трамвайных путей обойдется в 8,2 млрд рублей. Соответствующая информация по итогам заседания о стратегии транспортного развития появилась на портале «Ростовский Городской Транспорт».

— В случае стыковки действующей сети с путями, которые построены в микрорайоне Левенцовка, потребуется 8,2 млрд рублей. Сумма включает закупку шести новых вагонов, — следует из расчетов специалистов.

При этом восстановление уже существующей инфраструктуры и ремонт депо на 36-й Линии потребуют значительно меньше средств — 2,6 млрд рублей. Кроме того, эксперты отмечают низкую социально-экономическую эффективность присоединения веток, так как поездка на трамвае займет один час против 35 минут на автобусе.

В профильном департаменте подчеркнули, что текущим приоритетом остается обновление подвижного состава. Это позволит улучшить качество перевозок и начать восстановление троллейбусных маршрутов города.

