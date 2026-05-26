В лесах Нижегородской области создали комплексы управления дронами

Три комплекса управления дронами появились в Нижегородской области для защиты лесов от пожаров. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Минлесхозе Нижегородской области отметили, что каждый комплекс управления представляет собой автомобиль, оснащенный современным коммуникационным оборудованием, передовыми средствами навигации и интегрированной системой компьютерного зрения. Беспилотный летательный аппарат повышенного радиуса действия сможет распознавать потенциальные пожароопасные объекты на значительной территории.
«В ходе пожароопасного сезона 2025 года успешно прошел пилотное тестирование уникальный аппаратно-программный комплекс видеомониторинга лесных пожаров. Результаты испытаний позволили выявить ключевые направления совершенствования технологии и подготовили ее к масштабному внедрению на территории области. В настоящее время завершается подготовка нормативной документации по применению беспилотных авиационных систем», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.