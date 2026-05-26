РАН в 2025 году выдала более 80 тыс. экспертных заключений по науке и технике

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в 2025 году выпустила более 80 тыс. экспертных заключений по проектам и отчетам в науке и технологиях, заявил президент РАН Геннадий Красников в ходе Общего собрания членов академии.
«Одной из ключевых задач Российской академии наук остается экспертная деятельность. За прошлый год Академия выполнила свыше 80 тыс. экспертных заключений, в том числе по запросам более 40 федеральных органов исполнительной власти, организаций, подведомственных правительству России», — сказал он.
Глава РАН отметил, что в этот объем входит 23 тыс. проектов научных исследований и 26 тыс. отчетов по научно-исследовательским работам.
«Количество отрицательных экспертных заключений при этом составило более 13%. Напомню, что в 2022 году этот показатель был на уровне одного процента», — добавил Красников.