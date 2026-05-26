В Красноярском крае в сфере малого бизнеса работают 178,7 тысячи человек

Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, по итогам 2025 года организации малого бизнеса региона реализовали товары и услуги на сумму 1,2 триллиона рублей. Это 17% регионального оборота организаций. В Республике Хакасия в организациях малого бизнеса трудятся 19,2 тысячи человек. В прошлом году организации малого бизнеса реализовали товары и услуги на сумму 112 миллиардов рублей, что составляет 14% оборота организаций республики. В Республике Тыва в организациях малого бизнеса трудятся 4,2 тысячи человек. В 2025 году организации малого бизнеса реализовали товары и услуги на сумму 29 миллиардов рублей, это 26% оборота организаций республики.