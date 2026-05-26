С 6 июня к Зеленоградску запустят сдвоенные «Ласточки»

Из Калининграда в Зеленоградск-2 пустят сдвоенные «Ласточки» с 6 июня. Большие поезда будут ходить по выходным и праздничным дням, сообщает пресс-служба КЖД.
10-вагонные «Ласточки» будут отправляться с Южного вокзала в 11:12, с Северного вокзала — в 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно от станции Зеленоградск-2 до Северного вокзала — в 12:10, 14:10, 16:13, до Южного вокзала — в 18:07. В пути предусмотрена только одна остановка на станции Кутузово-Новое.
Отмечается, что первый и последний рейсы будут выполняться от/до Южного вокзала.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.