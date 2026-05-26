В Красноярском крае летом ждут около 600 тысяч туристов

В Красноярском крае ожидают рост туристического потока в летний сезон. Об этом в прямом эфире ТАСС рассказала Юлия Филатова.
По ее словам, сейчас заметно растет автомобильный туризм. Прирост по этому направлению составляет около 10%. При этом туристическая отрасль переживает непростой период: люди чаще выбирают более доступные поездки и стараются экономить. Юлия Филатова отметила, что раньше основной поток туристов шел из западной части страны, а теперь активнее приезжают жители Сибири.
«Если говорить про прогноз, по нацпроекту стоит задача привлечь 1,5 млн туристов. Летние месяцы самые популярные, ожидаем 600 тысяч туристов», — рассказала она.
Одним из главных направлений остается Красноярск. По словам Юлии Филатовой, город перестал восприниматься только как место для командировок. Сейчас туристы приезжают сюда ради ресторанов, горнолыжного отдыха, прогулок по национальному парку «Красноярские Столбы» и городских событий. Также растет интерес к Шушенскому и арктическим территориям. Среди перспективных направлений эксперт назвала плато Путорана, Туруханский район, Таймыр, озеро Лама, мыс Челюскин и маршруты, связанные с Северным полюсом. Однако массовому развитию таких поездок мешают высокая стоимость, сложная логистика и режимные ограничения для иностранных туристов.
В прошлом году Красноярский край посетили около 11 тыс. иностранных туристов. В этом году власти делают ставку на гостей из стран СНГ, в том числе Казахстана и Узбекистана. Для иностранных путешественников также планируют продвигать Шушенское как направление, связанное с историей ссылки Ленина, а Красноярск — как город для молодежных и событийных поездок.
Отдельное внимание уделят подготовке к 400-летию Красноярска в 2028 году. К юбилею в городе ремонтируют дороги, готовят новые музейные пространства и строят парк-музей на острове Молокова. Также планируется развитие гостиничной инфраструктуры. По словам Юлии Филатовой, в Красноярске разрешили строительство трех гостиничных объектов, включая проекты в фанпарке «Бобровый лог». Объем инвестиций может превысить 3 млрд рублей.
Среди событий, которые должны привлечь гостей, Юлия Филатова назвала гастрономические и музыкальные фестивали, «Мир Сибири», фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, спортивные и деловые мероприятия.
Помимо этого, Юлия Филатова призвала предпринимателей активнее вкладываться в туристическую сферу региона, как в одно из самых перспективных направлений.