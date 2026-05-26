В Красноярском крае летом ждут около 600 тысяч туристов

В прошлом году Красноярский край посетили около 11 тыс. иностранных туристов. В этом году власти делают ставку на гостей из стран СНГ, в том числе Казахстана и Узбекистана. Для иностранных путешественников также планируют продвигать Шушенское как направление, связанное с историей ссылки Ленина, а Красноярск — как город для молодежных и событийных поездок.