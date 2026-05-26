Назван вероятный источник массового отравления кадетов в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвело предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования после случаев острой кишечной инфекции среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя.

Источник: НИА Красноярск

Заболевания были зафиксированы 14−15 мая. По данным ведомства, норовирусной инфекцией заболели 35 учащихся. В настоящее время все дети уже здоровы.

Организацию питания в кадетском корпусе с марта 2026 года осуществляет ООО «Встреча ВК».

В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, работавшего на пищеблоке, обнаружили РНК норовируса. В краевом Роспотребнадзоре считают его вероятным источником заражения.

Предполагаемый путь передачи инфекции — пищевые продукты. Вероятным фактором стали готовые блюда, загрязненные в процессе порционирования.

Также специалисты выявили нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. В помещениях предприятия общественного питания обнаружили тараканов, отсутствовало бактерицидное оборудование в зоне приготовления холодных блюд, допускалось совместное хранение сырья и готовой продукции. Кроме того, в холодильниках не было термометров, а нереализованные готовые блюда, включая выпечку и хлеб, замораживались.

В отношении организатора питания ООО «Встреча ВК» возбуждено административное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

На время расследования и до начала летних каникул кадетский корпус работал в дистанционном формате.

После завершения расследования материалы передадут в правоохранительные органы.