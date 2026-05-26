Омичей предупредили о правилах спасения при атаке беспилотников

Спецслужбы дали рекомендации для всех, кто может оказаться на улице, в помещении или в машине при появлении вражеских дронов.

Источник: Аргументы и факты

УФСБ России по Омской области в лице Ирины Русак совместно с антитеррористической комиссией региона рассказали о правильном поведении жителей в случае атаки беспилотных летательных аппаратов.

При обнаружении дрона главное — немедленно покинуть опасную территорию и сообщить о происшествии в правоохранительные органы по номеру 112, указав своё местонахождение и точку, где замечен аппарат. На открытом пространстве следует укрыться в капитальной постройке, подземном переходе или за большими бетонными бордюрами. В помещении — отойти от окон к стене и лечь на пол либо спуститься в подвал. В автомобиле или транспорте — незамедлительно покинуть салон и найти укрытие.

Категорически запрещается самостоятельно сбивать дроны и прикасаться к упавшим аппаратам. За ложное сообщение о теракте грозит до 10 лет колонии.

Ранее мы рассказывали, что омичам сообщили, где прятаться на случай ЧС.

