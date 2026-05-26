Как банк может взыскать долг без суда

До 5 февраля 2025 года место совершения исполнительной надписи нотариуса удалённо не было определено законодательством, но с указанной даты появилось правило о том, что совершает исполнительную надпись нотариус того региона РФ, в котором должник-гражданин имеет место жительства или должник-юридическое лицо имеет место нахождения. Например, если гражданин зарегистрирован в городе Омске, соответственно, исполнительную надпись удалённо может совершить любой нотариус Омской области. Целью такого нововведения являлась защита прав должника, обращающегося лично в суд в своём регионе, а не в избранном кредитором, в том случае, если он решит обжаловать действие нотариуса по совершению исполнительной надписи в суде.