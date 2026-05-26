Жители Омска тратят в среднем 11 000 рублей на сборы детей в лагерь

Лето — время лагерей, и 35% родителей в Омске хотя бы раз отправляли своего ребёнка в детский лагерь. Чаще всего выбирают спортивные (57%) и загородные (56%) лагеря, также популярны творческие (25%), морские (19%), образовательные (6%) и языковые (6%) программы.
Родители тратят на сборы в лагерь в среднем 11 000 рублей. 44% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 30% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, а 19% — от 20 000 до 30 000. В основном покупают одежду и обувь (75%), средства гигиены (56%), аптечки и средства защиты от солнца и насекомых (49%), а также снеки, сладости, книги и игры.
Решение о том, что брать с собой, чаще принимается совместно с ребёнком (57%), хотя в 43% случаев родители собирают всё сами.
Большинство опрошенных (9 из 10) сами когда-то ездили в лагерь и знакомы с традициями: песни у костра, дискотеки, страшилки в тихий час, шалости с зубной пастой и «королевская ночь».