Жители Омска тратят в среднем 11 000 рублей на сборы детей в лагерь

Родители тратят на сборы в лагерь в среднем 11 000 рублей. 44% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 30% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, а 19% — от 20 000 до 30 000. В основном покупают одежду и обувь (75%), средства гигиены (56%), аптечки и средства защиты от солнца и насекомых (49%), а также снеки, сладости, книги и игры.