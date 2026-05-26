S7 Airlines увеличила число рейсов между Москвой и Антальей

С 26 мая авиакомпания S7 Airlines увеличила число рейсов между Москвой и Антальей, сообщила пресс-служба перевозчика.

«S7 Airlines с 26 мая 2026 года расширяет полетную программу между Москвой и Антальей. Общее количество рейсов из столицы на один из ключевых курортов Турции вырастет до девяти раз в неделю. Во вторник и четверг теперь совершается по два утренних вылета», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дополнительные рейсы будут осуществляться из Домодедово на самолетах семейства Airbus A320. Вылеты запланированы на 11:10 с прибытием в Анталью в 16:20. Время в полете составит 5 часов 10 минут.

Ранее «Известия» сообщали, что перед сезоном отпусков мошенники начали применять схему запугивания россиян отменой рейсов из-за якобы вспышки ротавируса в отеле или «политических волнений» на популярных направлениях.