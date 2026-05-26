ГАИ усилила контроль за водителями электросамокатов в Минске

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Столичная Госавтоинспекция усилила контроль за водителями средств персональной мобильности (СПМ), сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным ГАИ, с начала текущего года в Минске произошло 12 ДТП с участием пользователей электросамокатов и других СПМ. В результате этих аварий пострадали шесть человек.
«В пяти случаях ДТП совершено по вине самих водителей СПМ, из них два — по вине несовершеннолетних, передвигавшихся на арендных СПМ», — говорится в сообщении.
За тот же период инспекторы выявили свыше 400 нарушений правил дорожного движения, допущенных пользователями СПМ. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.
В ГАИ отметили, что контроль за ситуацией на дорогах ведется постоянно. Для этого используются открытые и скрытые методы наблюдения, а также смешанные форматы контроля.
Дополнительно сотрудники ГАИ активно применяют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Помимо выявления нарушений, инспекторы проводят профилактическую работу непосредственно на улицах города. Пользователям электросамокатов напоминают о правилах передвижения и возможных последствиях их игнорирования.
В пресс-службе подчеркнули, что по каждому факту нарушения проводится проверка, а размер наказания может достигать до 20 базовых.
В сентябре 2025 года вступили в силу новые правила дорожного движения, которые затронули, в частности, и пользователей средств персональной мобильности.
Согласно новым ПДД, пользователи СПМ обязаны спешиваться при пересечении пешеходных переходов, за исключением случаев, когда установлены велосветофоры или специальные разрешающие таблички. Также запрещено передвигаться на одном самокате вдвоем.
Ранее кикшеринговые компании начали блокировать пользователей прокатных самокатов за езду тандемом.