Созданные РАН учебники для старших классов могут поступить в школы в 2027 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Разработанные Российской академией наук (РАН) школьные учебники для старших классов по физике, химии и биологии планируют поставить в школы в сентябре 2027 года, заявил президент РАН Геннадий Красников в ходе Общего собрания членов академии.
«Во исполнение поручений президента от 1 апреля 2025 года Академия наук взяла на себя обязательство по разработке единых школьных учебников и учебных пособий по математике, физике, информатике, химии и биологии. Нами согласован график подготовки и внедрения учебников с Минпросвещения России. Предполагаем, что учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года — по физике, химии, биологии. Остальные в сентябре 2028 года», — сказал он.
Красников отметил, что учебники пройдут апробацию в Базовых школах РАН.