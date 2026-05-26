Созданные РАН учебники для старших классов могут поступить в школы в 2027 году

«Во исполнение поручений президента от 1 апреля 2025 года Академия наук взяла на себя обязательство по разработке единых школьных учебников и учебных пособий по математике, физике, информатике, химии и биологии. Нами согласован график подготовки и внедрения учебников с Минпросвещения России. Предполагаем, что учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года — по физике, химии, биологии. Остальные в сентябре 2028 года», — сказал он.