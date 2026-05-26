В Нижегородской области осудят обвиняемых в хищении ноутбуков на 96 млн рублей

По фабуле дела обвиняемые похитили технику в январе 2025 года. Ноутбуки предназначались для школ Пермского края. В полиции отметили, что фигуранты искали в интернете объявления о доставке грузов в разные российские регионы, нанимали водителя с авто, а затем требовали от него перегрузить технику в другую машину и похищали ее. Кроме ноутбуков обвиняемые пытались похитить 107 жидкокристаллических телевизоров в Батайске Ростовской области. Однако машину с грузом остановили полицейские, довести преступный умысел до конца фигурантам не удалось.