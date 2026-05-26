Из Новосибирска в зону СВО отправили 112 фур с гуманитарной помощью

Новосибирский фонд «К победе вместе» отправил более сотни фур в зону СВО.

С начала работы фонда «К победе вместе» из Новосибирска в зону специальной военной операции было отправлено 112 фур с гуманитарной помощью. Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Константин Соболев, отметив, что в акции участвуют и дети, которые пишут письма и отправляют игрушки для поддержки бойцов.

Движение волонтёров в Дзержинском районе началось 26 февраля 2022 года, когда по инициативе Российского Красного Креста открылся первый пункт приёма помощи «Тыловики». Со временем активисты не только собирают грузы, но и сами изготавливают необходимые вещи: окопные свечи, противодронные шторы и одеяла, подушки для госпиталей, нашлемники, сидушки для блиндажей, согревающие пояса, шапки и нательное бельё. Только маскировочных сетей ежемесячно делают 60−70 штук, а за 2025 год сплели более 760 сетей и сшили 280 противодронных одеял. Также волонтёры выполняют индивидуальные заказы, ежемесячно отправляя посылки 24 подопечным через фонд.

В группе «Тыловики» активно трудятся люди, знающие о войне не понаслышке, — дети войны, самой старшей из которых 89 лет. Несмотря на возраст и состояние здоровья, они вносят свой вклад в общее дело.