Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На капремонт здания КГТУ выделяют более 150 млн рублей

Завершить капитальный ремонт необходимо не позднее 4 декабря 2026 года.

КГТУ ищет подрядчика для ремонта здания, расположенного в Калининграде на Советском проспекте, 1. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 150,2 млн рублей. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 29 мая, итоги подведут 1 июня.

Работы проведут на объекте культурного наследия регионального значения — дополнительном здании комплекса земельного и административного суда 1932 года постройки, в котором сейчас располагается КГТУ.

Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт кровли, фасада и водосточной системы здания. Завершить капитальный ремонт необходимо не позднее 4 декабря 2026 года.

В апреле КГТУ заказал разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта дворовой территории учебного корпуса № 7 КМРК по адресу: ул. Красооктябрьская, 9а. Договор заключили с ООО «Аминут». Стоимость работ — 260 тысяч рублей.

Напомним, сквер у КМРК в качестве «социальной нагрузки» должен реконструировать инвестор — группа компаний «Эталон». Территорию закрыли на «редевелопмент» ещё в августе 2025 года. Как сообщила пресс-служба правительства области в ответ на официальный запрос «Нового Калининграда», благоустройство затянулось из-за погодных условий и работы, связанной с археологией. Срок завершения работ сдвинулся с апреля на июль 2026 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше