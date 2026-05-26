В Красноярске шестилетней девочке удалили редкую кисту с паразитом внутри

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона детские хирурги провели редкую операцию шестилетней пациентке. У девочки удалили паразитарную кисту легкого диаметром более 6 сантиметров.
Изначально ребенок поступил в больницу с признаками респираторного заболевания. Врачи подозревали пневмонию, однако на рентгене обнаружили объемное образование. После компьютерной томографии и анализов специалисты подтвердили эхинококкоз.
Эхинококк является паразитом, который может попасть в организм через грязные руки, немытые продукты или контакт с зараженными животными. В этом случае личинка осела в левом легком ребенка и постепенно выросла в кисту. Операцию провели заведующий детским хирургическим центром Симон Полоян и детский хирург Андрей Демин. Вместо открытой операции на грудной клетке врачи использовали видеоторакоскопию. Это малотравматичный метод, при котором вмешательство проводят через небольшие проколы с помощью камеры.
«В этот раз применили видеоторакоскопию: несколько проколов, никакого разреза грудной клетки. Ребёнок быстро восстанавливается, нет сильной боли и остаются едва заметные следы. Это современная детская хирургия», — отметил Симон Полоян.
Во время операции хирурги сначала удалили жидкое содержимое кисты, затем обработали полость концентрированным глицерином, чтобы уничтожить паразита. После этого кисту извлекли в специальном эндоконтейнере, чтобы снизить риск повторного заражения. Сейчас девочку уже выписали из стационара. Она находится под наблюдением врачей и будет принимать противопаразитарные препараты.
Медики напоминают, что эхинококкоз не передается воздушно-капельным путем. Главная профилактика заключается в мытье рук, овощей и фруктов, а также в ограничении контактов с бродячими животными.