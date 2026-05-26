В Красноярске шестилетней девочке удалили редкую кисту с паразитом внутри

Эхинококк является паразитом, который может попасть в организм через грязные руки, немытые продукты или контакт с зараженными животными. В этом случае личинка осела в левом легком ребенка и постепенно выросла в кисту. Операцию провели заведующий детским хирургическим центром Симон Полоян и детский хирург Андрей Демин. Вместо открытой операции на грудной клетке врачи использовали видеоторакоскопию. Это малотравматичный метод, при котором вмешательство проводят через небольшие проколы с помощью камеры.