Красноярские кардиохирурги начали проводить больше операций детям через мини-доступ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Красноярске расширяют применение миниинвазивных операций у детей с врожденными пороками сердца. Такие вмешательства позволяют проводить лечение через небольшие разрезы длиной всего 3−4 сантиметра.
Врачи используют разные виды мини-доступов в зависимости от возраста ребенка и диагноза. Например, при дефекте межпредсердной перегородки у маленьких детей операцию проводят через подмышечную область, а у пациентов постарше — через небольшой разрез в нижней части грудины. Также малоинвазивные методы применяют при лечении сосудистых колец, патологии аортального клапана и других заболеваний сердца.
Детский сердечно-сосудистый хирург Егор Гвоздь пояснил: «Главные преимущества данных методик — это уменьшение срока стационарного лечения, уменьшение болевого синдрома, а также косметический эффект. При неполном рассечении грудины, особенно у маленьких пациентов, мы избегаем такого осложнения, как формирование “сердечного горба” — специфической деформации грудной клетки у кардиохирургических пациентов. Стоит отметить, и это немаловажно, что применение таких мини-доступов не влияет на безопасность оперативного вмешательства и его качество. С каждым годом мы стараемся расширить спектр операций с применением миниинвазивных доступов, развитие технологий и материалов позволяет совершенствовать лечение наших маленьких пациентов».
В краевом минздраве отмечают, что ежегодно в красноярском Кардиоцентре операции на сердце проходят более 500 детей, в том числе свыше 60 новорожденных первых дней жизни.