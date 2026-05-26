Сергей Лазарев пришел на последний звонок нижегородских школьников

Напомним, что выпускники школы № 47 Советского района пригласили на последний звонок певца Сергея Лазарева. Видеоролик с приглашением они опубликовали в социальных сетях. Подростки отметили, что их последний звонок состоится 26 мая, а в Нижнем у Сергея запланированы концерты 25 и 26 мая. При этом выступления пройдут во Дворце спорта «Нагорный», а школа находится как раз напротив.