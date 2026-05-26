Суд обязал нижегородское Минсоцполитики выплатить бойцу СВО 1 млн рублей

Военнослужащий подал иск после отказа в выплате материальной помощи.

Источник: Живем в Нижнем

Министерство социальной политики Нижегородской области выплатит комиссованному участнику специальной военной операции 1 млн рублей по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Когда боец заболел, военно-врачебная комиссия вынесла решение о его признании негодным к службе. Мужчину исключили из списков части.

В выплате материальной помощи участнику СВО было отказано, поэтому он подал гражданский иск к министерству. Суд встал на сторону бойца: теперь ведомство должно выплатить нижегородцу 1 млн рублей.

