Суд обязал нижегородское Минсоцполитики выплатить бойцу СВО 1 млн рублей

Министерство социальной политики Нижегородской области выплатит комиссованному участнику специальной военной операции 1 млн рублей по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Когда боец заболел, военно-врачебная комиссия вынесла решение о его признании негодным к службе. Мужчину исключили из списков части.
В выплате материальной помощи участнику СВО было отказано, поэтому он подал гражданский иск к министерству. Суд встал на сторону бойца: теперь ведомство должно выплатить нижегородцу 1 млн рублей.
