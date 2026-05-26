В Омской области проходят последние звонки

Во вторник, 26 мая, в школах Омской области проходят последние звонки. Почти 31 тысяча выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили губернатор Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.
Глава региона пожелал выпускникам верить в себя и успешно справиться с предстоящими экзаменами.
«Главное богатство, накопленное ребятами за школьные годы, — это не оценки, а полученные знания, личностные качества, которые воспитали в них родители, и ценности, которые привили учителя», — отметил глава региона.
Уже 1 июня для российских школьников стартуют ЕГЭ и ОГЭ. После этого выпускники смогут продолжить обучение в выбранных колледжах, техникумах и вузах.