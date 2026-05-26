Под Биробиджаном 8 гектаров горящей свалки отравили воздух

В ЕАО природоохранная прокуратура завершила проверку после крупного возгорания полигона твёрдых бытовых отходов в Биробиджане, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Пожар произошёл 21 мая на полигоне ТБО, расположенном на 9-м километре Хабаровского шоссе. Площадь горения составила 8 гектаров.
Во время проверки установлено, что организация, эксплуатирующая полигон, своевременно не уведомила Росприроднадзор о возгорании и не смогла самостоятельно принять меры к ликвидации огня из-за нехватки сил и средств.
Прокуратура также выявила нарушения при размещении отходов. Полигон заполнялся без уплотнения и изоляции мусора слоями грунта, хотя именно такой способ позволяет снижать риск самовозгорания и сдерживать распространение огня.
Во время открытого горения специалисты зафиксировали превышение содержания мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе в жилых зонах сёл Пронькино и Валдгейм.
Генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений.
Кроме того, в отношении должностного лица ООО «Полигон» возбуждены административные дела сразу по нескольким статьям КоАП РФ, включая нарушение санитарно-эпидемиологических требований и сокрытие экологической информации.
В прокуратуре сообщили, что очаг возгорания удалось локализовать. Ситуация остаётся на контроле надзорного ведомства.