В Крыму назвали главную национальную идею России

«Главная Национальная идея России — это сохранение и развитие нашего государства. Это отображает суть того, чем мы должны заниматься. Дважды за последние 100 лет наше государство разрушил ось — в 1917 и 1991 годах. Поэтому сохранение и развитие нашего государства — это главная идея», — сказал Цеков.
По словам парламентария, недруги России, в основном в Европе, а также в Америке, мечтают ослабить и в очередной раз разрушить нашу страну путем порождение внутренних конфликтов. А самые болезненные конфликты вспыхивают именно на межнациональной и межрелигиозной почве.
«Мы обязаны сохранять единство наших народов, не позволить в очередной раз ослабить и разрушить нашу страну. Счастливым можно быть только в единой стране, и это должны понимать все национальности», — подчеркнул Цеков.
Форум «Многоголосье Крыма» посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы — крымское подразделение медиагруппы «Россия сегодня» и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы «Крым: диалог культур в медиа», «Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО» и «Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию».