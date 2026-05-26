Директор ФСБ предупредил об угрозе биотерроризма из-за развития ИИ

Александр Бортников заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски совершения актов биотерроризма. Он отметил, что источники и масштабы возможного применения таких технологий будут контролироваться из-за рубежа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Развитие технологий искусственного интеллекта существенно повышает риски совершения актов биотерроризма. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По словам главы Федеральной службы безопасности РФ, источники и масштабы возможного применения таких технологий будут контролироваться из-за рубежа.

«Развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма. Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества», — сказал Бортников.

Директор ФСБ также заявил, что НАТО продолжает долгосрочную программу по созданию биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. По его данным, подобные биолаборатории действуют и в некоторых странах СНГ, а инциденты с утечками патогенов маскируются под естественные причины. Бортников призвал коллег по СНГ к совместной работе в этой сфере, назвав угрозу биотерроризма общей.

В ходе заседания глава ФСБ также сообщил, что российские спецслужбы пресекли попытку ввоза в Россию более 500 взрывных устройств с территории Украины.

