Хирурги Иркутска провели две уникальные родственные трансплантации органов

IrkutskMedia, 26 мая. В Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице выполнены две операции по родственной трансплантации органов — пересадка фрагмента печени и почки. Сегодня оба реципиента и их родственники-доноры выписаны из медучреждения в удовлетворительном состоянии после завершения послеоперационного наблюдения, сообщает пресс-служба облправительства.
Во время вмешательств мультидисциплинарная команда хирургов, анестезиологов-реаниматологов и среднего медицинского персонала одновременно провела пересадку части печени и трансплантацию почки. Операции потребовали высокой точности и слаженной работы специалистов.
Состояние пациентов и доноров врачи оценивают как стабильное. В ближайший послеоперационный период осложнений не зафиксировано, все участники операций находятся под амбулаторным наблюдением.
«Выполнение таких сложнейших вмешательств в стенах Иркутской областной больницы — это показатель высочайшего уровня подготовки наших специалистов. Мы видим, как слаженная командная работа позволяет возвращать пациентов к полноценной жизни, а сама технология родственной трансплантации дарит шанс тем, кто годами ждал донорский орган. Искренне благодарю врачей за их профессионализм, а доноров — за мужество и безграничную любовь к своим близким», — подчеркнул главный врач ИОКБ Петр Дудин.
По словам заведующего отделением портальной гипертензии и главного внештатного трансплантолога региона Александра Новожилова, каждая такая операция требует особой ответственности, поскольку донором выступает здоровый человек, а сама процедура заранее тщательно планируется.
В случае пересадки почки пациентом стал 27-летний мужчина с терминальной стадией почечной недостаточности, находившийся на заместительной терапии. Донором выступила его мать, при этом забор органа был выполнен лапароскопическим методом, позволяющим снизить травматичность и ускорить восстановление. Данная операция стала второй в регионе с начала года.
Фрагмент печени пересадили 47-летней пациентке с первичным билиарным циррозом. Донором стала её дочь. Подобное вмешательство специалисты ИОКБ выполнили уже в третий раз с начала года.
Иркутская область входит в число восьми регионов России, где внедрена технология родственной трансплантации печени, включая операции у детей.
По словам Александра Новожилова, выписка пациентов означает переход к амбулаторному этапу восстановления. Он отметил, что после выписки начинается амбулаторная реабилитация и динамический контроль за состоянием здоровья на пути к качественной жизни. Также специалист сообщил, что ежегодно в Иркутской области благодаря трансплантации органов удаётся спасать около 70 пациентов со смертельными заболеваниями. При этом каждая родственная трансплантация, по его словам, является особым событием, которое выходит за рамки обычной медицинской практики и воспринимается как личное чудо, когда жизнь передаётся близким людям в стенах больницы.
