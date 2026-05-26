Хирурги Иркутска провели две уникальные родственные трансплантации органов

По словам Александра Новожилова, выписка пациентов означает переход к амбулаторному этапу восстановления. Он отметил, что после выписки начинается амбулаторная реабилитация и динамический контроль за состоянием здоровья на пути к качественной жизни. Также специалист сообщил, что ежегодно в Иркутской области благодаря трансплантации органов удаётся спасать около 70 пациентов со смертельными заболеваниями. При этом каждая родственная трансплантация, по его словам, является особым событием, которое выходит за рамки обычной медицинской практики и воспринимается как личное чудо, когда жизнь передаётся близким людям в стенах больницы.