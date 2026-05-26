Омич выиграл «серебро» на Кубке России по ВМХ-спорту

Омский спортсмен Евгений Клещенко выиграл серебряную медаль третьего этапа Кубка России по BMX-гонкам. Этап проходил в Москве.
Как уточнила пресс-служба регионального минспорта, этап состоялся с 21 по 23 мая. На велодроме «Марьинский» выступили сильнейшие атлеты России.
Помимо успеха омича Клещенко, назовем тех, кто занял здесь первое и третье места соответственно: это Илья Мошков и Владислав Неяскин, оба они представляют Мордовию.
