Более 5 тысяч мест в общежитиях не хватает казахстанским студентам

Министр науки и образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об обеспеченности студентов общежитиями, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что государственный образовательный заказ остался на уровне прошлого года — 79 457 грантов.

«В прошлом году было 90 тысяч, сейчас чуть меньше. По общежитиям мы очень большую работу провели. Дефицит в 82 тысячи койко-мест был в 2018 году, мы закрыли его во всех городах. Даже в Астане», — сказал Нурбек.

Между тем, дефицит койко-мест все еще сохраняется.

«Оставшийся дефицит составляет 5176 койко-мест, это в Алматы, только один город. До конца этого года мы вводим порядка 20 общежитий в эксплуатацию», — добавил министр.

Ранее Нурбек рассказал о проведении Единого национального тестирования.