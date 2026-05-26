Более 5 тысяч мест в общежитиях не хватает казахстанским студентам

Он напомнил, что государственный образовательный заказ остался на уровне прошлого года — 79 457 грантов.
«В прошлом году было 90 тысяч, сейчас чуть меньше. По общежитиям мы очень большую работу провели. Дефицит в 82 тысячи койко-мест был в 2018 году, мы закрыли его во всех городах. Даже в Астане», — сказал Нурбек.
Между тем, дефицит койко-мест все еще сохраняется.
«Оставшийся дефицит составляет 5176 койко-мест, это в Алматы, только один город. До конца этого года мы вводим порядка 20 общежитий в эксплуатацию», — добавил министр.
