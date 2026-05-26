В Челябинске «белорусская» ярмарка торговала обувью из Китая

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам недостоверной рекламы при продаже обуви. Поводом послужило обращение управления Роспотребнадзора по Челябинской области, сообщает УФАС.
Под пристальный разбор ревизоров попала ярмарка, где торгуют обувью из Белоруссии. По крайней мере, реклама на входе сообщает о том, что сандалии, ботники и другая продукция произведены в Республике Беларусь. Но на коробках приводятся другие данные.
«Информация на коробке о стране производства не соответствовала действительности. В коробки вложена обувь, предположительно, китайского производства», — отмечают в УФАС.
Недостоверные сведения о месте происхождения товара нарушают закон «О рекламе». Антимонопольная служба назначила отдельное заседание по этому делу на 22 июня. Если нарушение подтвердится, рекламодателю грозит штраф.