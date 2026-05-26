В Красноярске троллейбус № 5 продлят до конечной остановки в Солнечном

1 июня красноярский троллейбус № 5 продлят до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. В мэрии добавили, что маршрут изменили по просьбам горожан.
Теперь троллейбус будет двигаться по улице 60 лет Образования СССР, не сворачивая на улицу Славы. Из маршрута исключат остановку «4-й микрорайон».
Вот как изменится схема движения:
Изображение: администрация Красноярска.
Маршрут продлили в тестовом режиме — до 31 октября 2026 года.
— Посмотрим, как с наступлением холодов поведет себя техника. Если не будет хватать заряда, то в зимний период придется вернуться к прежней схеме, — говорит заместитель руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Манченко.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте «Красноярскгортранса» и в салонах транспорта.