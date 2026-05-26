В калининградский филиал Третьяковки везут произведения Малевича и Кандинского

Масштабная выставка «Точка и линия» откроется уже 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В филиале Третьяковской галереи в Калининграде 12 июня представят выставку «Точка и линия», задача которой — показать историю развития и трансформации геометрической абстракции с начала XX до начала XXI века.

Как рассказали в пресс-службе музея, посетители увидят более 150 произведений художников разных эпох: от живописи, скульптуры, графики и фотографии, до инсталляции и видео-арта. Всего запланирована работа шести разделов.

Выставлены будут произведения Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька и Константина Рождественского, Любови Поповой, Наталии Гончаровой, Надежды Удальцовой, Варвары Степановой и других мастеров.

— Выставка «Точка и линия» — это разговор о том, как русские художники переосмысляли язык геометрических форм, превращая его в универсальный код. От супрематизма Малевича до инсталляций XXI века — мы показываем историю абстракции как живого, постоянно развивающегося явления, — говорит директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Выставка «Точка и линия» будет работать до 28 марта 2027 года.

