МВД за сутки заблокировало 111 сайтов в Беларуси — вот причина

МВД Беларуси за сутки заблокировало 111 фишинговых интернет-ресурсов, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, 26 мая правоохранители проинформировали о том, что за сутки белорусы 400 раз позвонили в милицию, сообщая о звонках мошенников. Большинство преступлений удалось предотвратить. Еще зарегистрировано 41 преступление, которое было совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий.
При этом МВД инициировало блокировку 111 мошеннических сайтов, выдающих себя за ресурсы торговых площадок, банков, сервисов.
Также сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокировали возможность платежей на 38 иностранных платежных реквизитов и приостановили расходные операции по 28 счетам. Был задержан один курьер мошенников.
Еще белоруска сделала 2500 покупок на 40 000 рублей и может сесть в тюрьму на пять лет.
А минчанка тайком оформила на соседку два кредита на 14 000 рублей ради двух покупок.
И еще минчанин оставил на набережной Свислочи $12 000, собираясь кое-что проверить.