Депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили подготовку к зиме

Тема подготовки к отопительному сезону 2026−2027 годов находится сейчас на пике актуальности: предыдущий «теплый» период практически во всех территориях Иркутской области завершен, а до начала следующего остается только три летних месяца. Именно поэтому самые насущные вопросы обсуждались на петутатском часе в ходе очередной сессии Законодательного Собрания региона, а спустя несоклько дней парламентарии отправились в рабочую поездку от Братска до Иркутска, в ходе которой лично ознакомились с положением дел на нескольких объектах инженерной инфраструктуры, а также приняли участие в совещании с представителями областного правительства, главами муниципалитетов и местных Дум.