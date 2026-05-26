ВЦИОМ: 71% россиян считают ритуальный рынок наживой на горе

Большинство россиян считают, что сфера ритуальных услуг в стране построена на наживе на чужом горе, а цены на похороны завышены. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 71% респондентов уверены, что участники рынка ритуальных услуг завышают стоимость услуг. При этом среднюю стоимость похорон россияне оценили в 180,7 тыс. руб. В городах-миллионниках эта сумма, по оценкам опрошенных, достигает 246 тыс. руб., в Москве и Санкт-Петербурге — 237,6 тыс.
Во ВЦИОМ отметили, что федеральное пособие на погребение сейчас составляет 9,6 тыс. руб., что покрывает лишь небольшую часть предполагаемых расходов.
Также исследование показало, что менее половины россиян хорошо понимают, как действовать в случае смерти близкого человека. О своей осведомленности заявили 47% участников опроса. Молодёжь чаще признавалась, что не знает порядка действий, тогда как люди среднего возраста оказались более «подкованными» в вопросах организации похорон.
Наиболее приемлемым способом захоронения россияне назвали традиционное погребение в землю — такой вариант поддержали 40% респондентов. Кремацию выбрали 27% участников опроса. При этом в крупных городах кремация оказалась наиболее популярным вариантом — её предпочли 32−37% опрошенных.
Социологи также отметили, что более четверти россиян не хотят заранее задумываться о формате собственных похорон либо готовы оставить это решение родственникам.
Опрос проводился 3 мая 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.