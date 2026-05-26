Хабаровск примет эстафету Всероссийского фестиваля духовой музыки

Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» на выходных грянет в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», масштабный праздник проходит лишь в нескольких российских городах, и краевая столица оказалась в том числе.
— Фестиваль приурочен к объявленному Президентом РФ Году единства народов России и охватывает девять российских городов воинской славы — и Хабаровск с гордостью принимает эту эстафету, — отметили в управлении культуры Хабаровска.
Услышать русскую классику и музыку отечественных композиторов в Хабаровске можно будет в исполнении порядка 150 музыкантов дальневосточного региона. Звуки музыкальных инструментов наполнят пространство прибрежной зоны Амура: детские, профессиональные, любительские и военные оркестры выступят на летней эстраде «Ракушка» в краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского и на сцене на краевой набережной.
— На летней эстраде «Ракушка» мероприятие начнется 30 мая в 12:30. В этот день состоятся сольные выступления оркестров-участников. На следующий день, 31 мая, в 12 часов начнется дефиле и плац-концерт духовых оркестров, сольные и сводные выступления коллективов на сцене краевой набережной.
Отметим, что фестиваль «Фанфарами славим Россию!» организован Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.