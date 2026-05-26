Андрей Лим назначен руководителем службы ветеринарии Иркутской области

Он будет осуществлять организацию деятельности ведомства, контроль соблюдения законодательства, реализацию противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в регионе, взаимодействие с органами власти и другие возложенные на руководителя функции.
По информации пресс-службы регионального правительства, Андрей Анатольевич Лим родился 10 сентября 1976 года. Окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Ветеринария».
С 2006 года работал на руководящих должностях в сфере ветеринарного контроля. С 2016 по 2019 годы был начальником департамента по управлению муниципальным имуществом и начальником отдела сельского хозяйства в администрации Тайшетского района Иркутской области.
В 2019 году стал заместителем министра сельского хозяйства Забайкальского края — главным государственным ветеринарным инспектором региона.
С 14 июня 2019 года по апрель 2024 года — руководитель Госветслужбы Забайкалья.
С сентября 2024 года по май 2026 года занимал должность заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.